16 أغسطس 2018 مـ / موافق 6 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قنصلية المملكة في مومباي تدعو السعوديين لتوخي الحيطة والحذر بسبب السيول والفيضانات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

نبهت قنصلية المملكة في مدينة مومباي في الهند، المواطنين السعوديين المتواجدين في ولاية كيرلا، أنه نظراً لاستمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية وحدوث بعض الفيضانات والسيول في الولاية وما جاورها، فإن القنصلية تهيب بالمواطنين المتواجدين في الولاية أخذ الحيطة والحذر والبقاء في أماكن إقامتهم لحين زوال الخطر.

وناشدت القنصلية، جميع المواطنين بالولاية تزويدها ببيانات الاتصال الخاصة بهم وذلك لتتمكن من متابعتهم.

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