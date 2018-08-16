مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 إثر حـادث تصادم مروع في مكة

أنحاء – متابعات :-
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون بإصابات متفاوتة، إثر تصادم مركبتين وجها لوجه بمكة المكرمة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمكة المكرمة عبدالعزيز بادومان، أن 5 فرق إسعافية وفرقتي تدخل متقدم تابعة للهلال الأحمر بمكة المكرمة باشرت صباح اليوم الخميس بلاغاً حول وقوع تصادم بين مركبتين في تقاطع العكيشية باتجاه الشميسي.
وأضاف المتحدث، أن التصادم أسفر عن وفاة 4 أشخاص، وتعرض 5 آخرين لإصابات تفاوتت بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى النور التخصصي بعد أن قدمت لهم الإسعافات الأولية في الموقع، بينما أودعت الجـثث في ثلاجة الموتى.