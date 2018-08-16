16 أغسطس 2018 مـ / موافق 5 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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منتخب السعودية لكرة الماء يخسر أمام نظيره المصري بنتيجة 36-1.. وتركي آل الشيخ يعلّق

بتاريخ رياضة | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

فاز المنتخب المصري للشباب لكرة الماء اليوم (الخميس) على نظيره السعودي بنتيجة (36-1)، في المباراة التي أقيمت ضمن فعاليات بطولة العالم تحت 18 سنة المقامة حاليا بالمجر خلال الفترة من 11 وحتى 19 أغسطس الجاري.

وعلق رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ على الهزيمة، مؤكداً أن ما حدث لن يمر وستتم محاسبة المتسبب.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر”: “نتيجة مباراة منتخب كرة الماء اليوم مؤسفة، ولا تمثل المملكة لا مستوى ولا نتيجة… ما حدث لن يمر، وستتم محاسبة المتسبب، فمن يمثل الوطن يجب أن يكون في مستوى المسؤولية.. أخاف أنكم ناسين الحارس بس !!”

يُذكر أن المباراة تأتي ضمن فعاليات بطولة العالم تحت 18 سنة المقامة حاليا بالمجر خلال الفترة من 11 وحتى 19 أغسطس الجاري، وينتظر المنتخب المصري بهذه النتيجة الفائز من مباراة الأرجنتين وأوزبكستان لملاقاته في مواجهة تحديد المراكز من 13 إلى 16 بالبطولة.

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