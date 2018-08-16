16 أغسطس 2018 مـ / موافق 5 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير الحج: وصول حجاج قطريين عن طريق الكويت

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

جدد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، الترحيب بالقطريين الراغبين في أداء شعيرة الحج لهذا العام، وقال: هناك مجاميع قطرية وصل بعضها أول من أمس عن طريق الكويت لأداء شعيرة الحج، رغم حجب السلطات القطرية موقع تسجيل الحجاج القادمين من قطر.

وأكد بنتن عدم منع أي حاج قطري يرغب في أداء شعيرة الحج، وأضاف: الأمر واضح، فقد صدر أمر سامٍ بأن جميع الحجاج القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام التوجه، التوجه إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، ومن ثم يصبحون مثل حجاج الداخل.

وأكد بنتن أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للعمليات التشغيلية لموسم الحج لهذا العام وفق مقاييس أداء عالية، تماشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومتابعتهما المستمرة لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام القادمين من أنحاء العالم بمختلف جنسياتهم ليؤدوا مناسك الحج في راحة وطمأنينة وأمان.

وأضاف أن الوزارة اعتمدت خططاً متطورة للعمليات التشغيلية، وفعّلت آليات متابعة عالية الدقة للوقوف على ما تقدمه مؤسسات وشركات حجاج الداخل والخارج والتأكد من فاعلية كافة الأنظمة الإلكترونية والكوادر البشرية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، والتعامل مع الأفواج الكبيرة من ضيوف الرحمن التي تتوافد على المملكة عبر مختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية، لافتاً النظر إلى أن الوزارة خصصت رقماً مجانيّاً لخدمات المستفيدين تتلقى من خلاله الإدارات المعنية البلاغات والشكاوى على الرقم: 8004304444، كما يمكن لعموم الحجاج تقديم البلاغات والشكاوى من خلال تطبيق “مناسكنا” على الهواتف الذكية.

وأشار بنتن إلى أن وزارة الحج والعمرة هيأت مراكز استقبال للحجاج بمداخل مكة المكرمة والمدينة المنورة، وطورتها بشكل حضاري، ويعمل بها أكثر من 1800 موظف وموظفة، لتنظيم حركة توجيه الحافلات التي تنقل للحجاج إلى المساكن المعدة لهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة بما يحقق توازن كثافة الحافلات فيهما.

وأوضح أن الوزارة مكنت المرأة من العمل في مجال خدمة ضيوف الرحمن حيث تم تعيين امرأتين سعوديتين في مجلس إدارة مطوفي حجاج جنوب آسيا، كما تعمل العديد من السيدات في غرف المراقبة والتحكم، ومكاتب استقبال الحجاج ومؤسسات الطوافة، مشيراً إلى أن الوزارة نفذت العديد من الخدمات الإلكترونية، منها برنامج التأشيرة الإلكترونية في أكثر من دولة، وتجربة البطاقة الذكية مع عدد من حجاج روسيا، وخدمات التقنية المتقدمة في تطبيق مناسكنا على الهواتف الذكية.

من جانبه، أوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن الوزارة قامت بربط جميع الجهات العاملة والمشاركة في منظومة الحج والعمرة بمسار إلكتروني لتقليص مدة الإجراءات ومراقبة مستوى تقديم الخدمة مما يشكل نقلة نوعية للأعمال في الحج والعمرة، كما أطلقت خدمة الترجمة الذكية تحت شعار نستقبلكم بلغات العالم، بالإضافة إلى خدمات التذكير بمواعيد التفويج والمسارات المحددة لكل فئة من خلال الملف الشخصي للحاج على التطبيق.

كما قدمت الوزارة العديد من المبادرات ومنها منصة ضيف الإلكترونية وهي منصة مبتكرة تدعم أكثر من 17000 حافلة وتقدم خدمات الإدارة والإرشاد والتوزيع للحافلات خصوصاً في أوقات الذروة، بالإضافة إلى مبادرة اشتاقت لكم مكة، ومنصة كون عونًا، التي تعمل على تنظيم سير عمل الفرق التطوعية ومهامها في خدمة ضيوف الرحمن.

فيما أوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف أن عدد مكاتب الخدمة الميدانية بلغ 720 مكتباً لخدمة أكثر من مليوني حاج وفق الأعداد المستهدفة لحج هذا العام، إذ تسخر هذه المراكز كافة الخدمات من التوجيه والتوعية وإرشاد التائهين والاطمئنان على الحجاج المرضى ومتابعة حالتهم الصحية.

كما ستطلق الوزارة خدمة الأغذية مسبقة التجهيز هذا العام وتستهدف 15 % من حجاج بيت الله الحرام وستتصاعد النسبة تدريجيّاً خلال الأعوام القادمة.

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