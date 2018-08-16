53 كشافاً وقائداً من تعليم جدة يخدمون ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة

أنحاء – جدة : ــ
يشارك 53 كشافاً وقائداً من كشافة تعليم جدة بمعسكرات الخدمة العامة في المشاعر المقدسة ، والتي تنظمها وتشرف عليها جمعية الكشافة السعودية بمشاركة 4500 كشافاً من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
من جانبه قال رئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم جدة أ.علي بن سالم العمري: “بتوجيه من المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الاستاذ عبدالله الثقفي شارك ٤٥ كشافا و٨ من القادة والمشرفين الكشفيين في خدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة بمكة المكرمة ، وتتمثل المشاركة في وجود فرقة مع وزارة الحج في مهام المسح وإصدار الخرائط والأدلة الإرشادية وإرشاد الحجاج التائهين وفرقة مع أمانة العاصمة المقدسة المعنية بخدمة الحجاج وفرقة مع وزارة الصحة لمساعدة الحجاج وتنظيمهم بالمستشفيات والمراكز الصحية ، وذلك ضمن الفرق الكشفية المشاركة مع جمعية الكشافة العربية السعودية من قطاعات الجمعية الكشفية المشاركة من أنحاء المملكة ، إضافة الى ترشيح 5 من قادة تعليم جدة في عدد من اللجان العاملة في معسكرات الخدمة في مشعري عرفات ومنى”.
وأشار “العمري” إلى أن الفرق المشاركة من تعليم جدة تفاعلت مع البرامج والفعاليات التي نظمتها ادارة المعسكرات في مشعري منى وعرفات بالمشاركة بفعالية وحصد العديد من الأوسمة ، إضافة إلى انه تم تقديم عدد من المبادرات الإثرائية ، والتي تفاعل معها الكشافة المشاركون في المعسكرات الكشفية .