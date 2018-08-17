17 أغسطس 2018 مـ / موافق 6 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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احذر.. زيادة الوزن بعد التوقف عن التدخين تزيد فرص الإصابة بالسكري

بتاريخ هنا و هناك | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

تشير دراسة جديدة إلى أن زيادة الوزن للمدخنين الذين توقفوا عن التدخين تعزز مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري خلال السنوات الست الأولى من التوقف. لكن باحثين كتبوا في دورية «نيو إنغلاند» الطبية أن أي مخاطر صحية تنجم عن اكتساب بضعة كيلوغرامات من الوزن لا تمثل شيئا إذا ما قورنت بالفوائد الكبيرة للإقلاع عن التبغ.

ووجدت الدراسة أن اكتساب خمسة كيلوغرامات من الوزن الزائد بعد التوقف عن التدخين يزيد مخاطر الإصابة بالسكري بنحو 15 في المائة وكلما زاد الوزن زادت الاحتمالات. لكن هذه المخاطر تبدأ في التراجع بعد خمس إلى سبع سنوات لتتساوى مع احتمالات الإصابة عند غير المدخنين، حسب «رويترز». وقال رئيس فريق البحث الدكتور تشي سون من كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة في بوسطن لـ«رويترز هيلث» «كلما زاد وزننا زادت احتمالات الإصابة. لكن احتمالات الإصابة بالسكري تكون في الأجل القصير».

وتابع: «الشيء الأكثر أهمية هو أنه بغض النظر عن الوزن الذي يكتسبه من توقفوا عن التدخين تقل لديهم مخاطر الوفاة من أمراض القلب والشرايين. هذا أمر مهم جداً بالنسبة للمدخنين الحاليين… وإذا تمكنوا من خفض وزنهم يمكنهم الاستفادة أكثر من هذه المنافع الصحية».

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