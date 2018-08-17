17 أغسطس 2018 مـ / موافق 6 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الإسكان”: يوجد 8 آلاف وسيط عقاري مسجل في “إيجار”.. ولا إحصائية لمكاتب العقارات في المملكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

بلغ عدد الوسطاء العقاريين المسجلين في شبكة “إيجار” نحو 8 آلاف وسيط عقاري معتمد، وجميعهم مواطنون، لأن النظام لا يسمح لغير المواطنين بالتسجيل وممارسة مهنة الوساطة العقارية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم إنه لا توجد إحصائية لعدد مكاتب العقارات أو الوسطاء العقاريين في المملكة، مبينًا -وفقًا لصحيفة “الاقتصادية”- أن هناك وسطاء مختصين في نشاط البيع فقط لكنهم غير مسجلين في شبكة “إيجار”.

وأبان أن لائحة تنظيم المكاتب العقارية لا تسمح لغير السعوديين من الوسطاء العقاريين بالتسجيل في شبكة “إيجار” وممارسة مهنة الوساطة من خلالها، لافتًا إلى أن فرق الإشراف والرقابة تقوم بجولات ميدانية للتأكد من تطبيق أحكام اللائحة، داعيًا المواطنين والمقيمين لإبلاغ الوزارة عن أي مخالفات يتم رصدها.

وكانت وزارتا “الإسكان” و”العدل” قد أطلقتا شبكة “إيجار” في فبراير الماضي، التي توفر “عقد الإيجار الموحد” المعتمد رسميًّا، وذلك بهدف حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية من خلال تقديم عدد من الخدمات مثل توثيق العقود، والسداد الإلكتروني.

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