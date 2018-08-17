أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“الإسكان”: يوجد 8 آلاف وسيط عقاري مسجل في “إيجار”.. ولا إحصائية لمكاتب العقارات في المملكة
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