البطل الدولي السعودي علي المعشي يعقد المؤتمر الصحفي لبطولة كمال الأجسام المقرر انطلاقتها في جدة

أنحاء – جدة :-
يعقد البطل الدولي السعودي علي المعشي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الكأس الماسي لكمال الأجسام بجدة في التاسعة من مساء السبت بفندق هوليدي ان “بوابة جدة “المؤتمر الصحفي للبطولة المقرر انطلاقتها في السابع والثامن والعشرين من ذي الحجة الجاري بمركز المعارض الدولي للمنتديات والمؤتمرات برعاية الهيئة العامة للرياضة السعودية والتي سيشارك فيها عدد من لاعبي بناء كمال الأجسام لعدد من الدول.
ووجه رئيس اللجنة المنظمة للبطولة البطل والحكم الدولي السعودي علي المعشي الدعوة لحضور المؤتمر لعدد من الشخصيات الرياضية واللاعبين والاعلاميين ومحبي اللعبة للحضور والمشاركة في المؤتمر الصحفي الذي سيحضره الدكتور عادل فهيم نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المصري والاتحادين العربي والافريقي لبناء الاجسام.
ومدربين دوليين لطرح ومناقشة كل ما يتعلق بالبطولة، وأشار الحكم الدولي علي المعشي الى ان استعداداتهم المبكرة لهذا الحدث الرياضي الهام الذي تستضيفه السعودية بمدينة جدة يعتبر الأكبر أهمية والاقوى على مستوى الشرق الأوسط حيث يقام للعام السادس على التوالي بمشاركة نخبة من لاعبي كمال الأجسام في الشرق الأوسط مبينا بان هناك لاعبين سعوديين مميزين سجلوا حضورهم القوي في جميع البطولات وحققوا إنجازات تسجل بماء الذهب.. وتابع يقول ان هيئة الرياضة تدعمهم وتسخر لهم كل الإمكانيات ليواصلوا إبداعاتهم وتحقيق المزيد من المكتسبات.
وأضاف معشي بان المنافسات على المراكز المتقدمة ستكون على أشدها بين نجوم كمال الأجسام مبينا بان الجوائز تتجاوز قيمتها الـ 250 ألف ريال اضافة الى الشهادات المقرر تسليمها لعدد من المتفوقين وقال: حاليا انتهينا من كافة التجهيزات والترتيبات وتم طرح التذاكر في موقع مكاني حيث بإمكان الجمهور الرياضي الدخول على الموقع وحجز تذاكره بكل يسر وسهولة.