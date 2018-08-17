17 أغسطس 2018 مـ / موافق 6 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“البيئة”: النقاط السوداء في آذان المواشي تشير إلى وجود طفيل القراد وليس فيروسات قاتلة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

نفت وزارة البيئة والمياه والزراعة صحة ما جرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود نقاط سوداء في آذان المواشي بها فيروس خطير وقاتل، مبينة أن الصورة المتداولة هي لإصابات بطفيل القراد، وهو كائن حي من عائلة العنكبيات.

وأوضح مدير الإدارة العامة للصحة والرقابة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور علي الدويرج -وفقًا لـ”عكاظ”- أن هناك أنواعًا عديدة من طفيل القراد تصيب الحيوانات وتتغذى من دمها وقد ينقل الأمراض للحيوان.

وأضاف الدويرج أنه لم يثبت أن هناك أمراضًا تصيب الإنسان نتيجة لوجود القراد، مشددًا على ضرورة ذبح المواشي في المسالخ تحت إشراف أطباء بيطريين، وعلى أهمية استخدام سكين مخصص لتقطيع اللحوم غير السكين المخصص لتقطيع الأغذية الأخرى، وعلى ضرورة طهي الطعام جيدًا لتقليل فرص انتقال الجراثيم.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت صورة لأذن إحدي المواشي عليها نقاط سوداء قيل إن وجودها يدل على إصابة الحيوان بفيروس خطير وقاتل في حال انتقاله إلى الإنسان، وزعم مطلقو الإشاعة أن الفيروس منتشر بين مواشي المملكة.

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