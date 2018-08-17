17 أغسطس 2018 مـ / موافق 6 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الجوازات”: السجن والغرامة مع التشهير بحق مواطنين ومقيم نقلوا حجاجًا من دون تصاريح

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

صدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل منطقة مكة المكرمة (7) قرارات إدارية بحق مواطنين ومقيم نقلوا حجاجًا من دون تصريح.

وتضمنت العقوبات الصادرة بحقهم السجن والغرامة بين 20 ألف و110 آلاف ريال، والترحيل للوافد المخالف والتشهير.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى تجنب نقل الحجاج بدون تصريح لتفادي العقوبات المترتبة على ذلك.

وشملت العقوبات التالية أسماؤهم:

– فيصل نايف سعدون المقاطي العتيبي: السجن 15 يومًا وغرامة 110 آلاف ريال مع التشهير.

– أحمد ذيب صالح آل ذيبه اليامي: السجن 15 يومًا وغرامة 110 آلاف ريال مع التشهير.

– أحمد عقيلي مبارك الشيخي: السجن 15 يومًا وغرامة 30 ألف ريال مع التشهير.

– إحسان يول حق محمد يوسف: السجن 15 يومًا وغرامة 20 ألف ريال مع التشهير والترحيل.

– زاهر حسن زاهر القحطاني: السجن 15 يومًا وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير.

– حميد أحمد مسلم المعبدي: السجن 15 يومًا وغرامة 100 ألف ريال مع التشهير.

– عوض خميس حسين الزهراني: السجن 15 يومًا وغرامة 80 ألف ريال مع التشهير.

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