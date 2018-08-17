17 أغسطس 2018 مـ / موافق 6 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الداخلية” تستخدم طائرات “الدرون” في رصد وضبط مهربي حجاج الداخل عن طريق المناطق الوعرة

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

كشف الرائد جمعان الزهراني بالدوريات الأمنية بمكة المكرمة كيفية استخدام طائرات الدرون “بدون طيار” في رصد وضبط الحجاج المخالفين ومن ينقلونهم، خاصة في المناطق الوعرة وداخل الأودية.

وأضاف أحد رجال الدوريات وهو يحمل جهاز تحكم في طائرة بدون طيار أن الاستخدام الأساسي للدرونز يكون في الأماكن التي لا تتمكن الدوريات الأمنية من الدخول إليها لوعورتها، وهناك سيارة معدَّة لتشغيل الطائرة ومتابعة عمل الأكمنة لضبط المخالفين.

وأشار إلى الفائدة التي تحققت من استخدامها في حملة “لا حج بلا تصريح”، حيث استُخدمت في عمرة رمضان وكذلك في الحج لمراقبة المواقع، ويصل مداها من 100 إلى 500 متر، وفي حال رصدت أي حالة، يتم إبلاغ مركز العمليات، الذي يبلغ الدورية للقبض على المخالف المهرب أو من يحج بدون تصريح.

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