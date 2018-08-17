القوات البرية تشارك بقوة “واجب” في حج هذا العام.. تعرّف على مهامها

أنحاء – متابعات :-
تشارك القوات البرية الملكية السعودية في حج هذا العام بقوة “واجب” لدعم وإسناد قوى الأمن العام لضمان سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام.
وأوضح قائد الشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية، اللواء الركن إبراهيم آل الشيخ، أن قوة واجب لديها وحدات مدربة على مستوى عالٍ لإدارة الحشود ومكافحة الشغب والتدخل السريع إذا تطلب الأمر، إضافة إلى أنها ستتولى مهام الإشراف على بوابات الحرم المكي.
وأضاف أن توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تقضي ببذل أقصى الجهود لخدمة وراحة ضيوف الرحمن، وأن الخطة الأمنية للحج تقتضي العمل المتواصل والاحترافية المطلقة طيلة أيامه، لينعم ضيوف الرحمن بأجواء إيمانية تمكّنهم من أداء مناسكهم في طمأنينة ويسر وسهولة .
وأشاد اللواء الركن آل الشيخ بالجاهزية والروح العالية التي يتمتع بها ضباط وأفراد القوة لأداء واجبهم على أكمل وجه، معربا عن اعتزاز القوة بالمشاركة في خدمة الحجاج إلى جانب بقية قطاعات الدولة.