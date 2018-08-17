17 أغسطس 2018 مـ / موافق 6 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الكاتبة كوثر الأربش تشكو لوزير التعليم مسؤولاً بالوزارة تقول إنه “يحتقر المرأة”

بتاريخ شبكات اجتماعية | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

رفعت الكاتبة وعضو مجلس الشورى كوثر الأربش شكوى إلى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ووكلية الوزارة لتعليم البنات هيا العواد، ضد مسؤول بالوزارة، بسبب نقاش حاد على “تويتر” بينهما قالت إنه احتقر خلاله النساء.

وكانت الأربش كتبت تغريدات تدعو فيها الرجال إلى ادخار سلوك اللطف مع النساء إلى زوجاتهم وأخواتهم، ليرد عليها ماجد الفيفي الذي يعمل مشرفاً عاماً بالإدارة العامة للإشراف بوزارة التعليم قائلاً إن “المرأة هي المرأة في حدة انفعالاتها، تفتقد الموضوعية عندما تغضب وتذوب الفوارق بين ربة المنزل والمستشارة”.

واعتبرت الأربش ما قاله الفيفي إساءة للنساء، وقالت في تغريدة أخرى أشارت خلالها لحسابي العيسى والعواد: “هل هذا مرضٍ أن تحتوي الوزارة مسؤولين بهذا الفكر المحتقر للمرأة، ولربات البيوت تحديدًا؟!!”.

وأضافت أنها كلفت محامياً بمقاضاة الفيفي، كما أرسلت بريداً إلكترونياً للمسؤولين يتضمن شكواها ضده.

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