أنت تتصفح:الرئيسية»شبكات اجتماعية»الكاتبة كوثر الأربش تشكو لوزير التعليم مسؤولاً بالوزارة تقول إنه “يحتقر المرأة”
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