أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»المملكة تقدم 100 مليون دولار لدعم الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم داعـش في سوريا
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