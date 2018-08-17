17 أغسطس 2018 مـ / موافق 6 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المملكة تقدم 100 مليون دولار لدعم الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم داعـش في سوريا

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

قدمت المملكة مساهمة بمبلغ 100 مليون دولار لصالح التحالف الدولي من أجل التصدي إلى مخططات تنظيم داعـش الإرهابي في المناطق المحررة من التنظيم في شمال شرق سوريا، وتعد هذه أكبر مساهمة للتحالف حتى الآن لصالح هذه المناطق.

وتهدف هذه المساهمة إلى دعم جهود التحالف لإعادة تنشيط المجتمعات المحلية، مثل مدينة الرقة التي دمرها إرهابيو داعـش، كما ستركز على مشاريع استعادة الخدمات الأساسية في مجالات الصحة، والزراعة، والكهرباء، والمياه، والتعليم، والطرق وإزالة الأنقاض.

وينتظر أن يسهم هذا المبلغ الإضافي البالغ 100 مليون دولار في إنقاذ الأرواح، والمساعدة على تسهيل عودة النازحين السوريين، وضمان عدم عودة داعـش لتهديد سوريا أو جيرانها، أو التخطيط لشن هجمات ضد المجتمع الدولي.

وكانت المملكة تعهدت بتقديم هذا الدعم عندما استضاف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نظراءه في اجتماع التحالف العالمي لهزيمة تنظيم داعـش الإرهابي في بروكسل في 12 يوليو الماضي.

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