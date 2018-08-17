17 أغسطس 2018 مـ / موافق 6 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“النقل العام” يحذر من التعامل مع التطبيق المسمى “سائقتي”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أكدت هيئة النقل العام أن التطبيق المسمى “سائقتي” الخاص بحجوزات السيارات للإناث، غير مرخص، محذرة من التعامل معه.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله المطيري، من خلال حسابه على موقع “تويتر”: “تود هيئة النقل العام التوضيح بأن التطبيق المسمى (سائقتي) غير مرخّص من الهيئة، ونحذر الجمهور الكريم من التعامل مع التطبيقات غير المرخّصة حرصاً على سلامتهم”.

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