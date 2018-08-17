17 أغسطس 2018 مـ / موافق 6 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد 22 سنة من إسلامه.. كندي يحقق حلم حياته بالحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

حقق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمنية بروفيسور كندي ناهز الـ80 عاماً، وهو ينتظر الحج منذ إشهار إسلامه قبل 22 عاماً، باستضافته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج.

وأوضح البروفيسور “دون تريم” أن الله هداه للإسلام بعد قراءة في كتب الأديان السماوية، حيث كان مسيحياً، ولم يكن يشعر بالراحة مع المسيحية، فداوم على البحث عن الدلائل والبراهين حتى وجد ضالته بقراءة كتب عن الإسلام، حيث شعر بقلبه يتوقف بعد أن وجد طريقه، فأشهر إسلامه أمام معلمي الجامعة، وأصر على ذلك رغم غضب أمه.

وأضاف أنه منذ أن أسلم وهو يحاول الحج للبيت الحرام، وانتظر من يمد له العون، حتى علم ببرنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز للاستضافة، فقدم العامين الماضيين ولم يحالفه التوفيق، وفي حج هذا العام أُبلغ بعدم وجود استضافات من كندا، فطلب تسجيل اسمه، وبالفعل تلقى بعد فجر يوم 31 يوليو الماضي رسالة باختياره وزوجته للحج ضمن البرنامج فبكى شكرًا لله.

وأشار إلى أنه عندما غادر كندا إلى الديار المقدسة شعر بروحانية لم يشعر بها في حياته، لأنه سيشاهد البيت الحرام الذي طالما رآه من التلفاز، حتى وصل لمطار الملك عبدالعزيز بجدة، واستقبله منسوبو البرنامج، وقدموا له وزوجته كل التسهيلات حتى وصلا لمكة المكرمة، شاكرًا خادم الحرمين الشريفين لما يقدمه لقاصدي البيت الحرام من الرعاية والعناية والمتابعة.

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