17 أغسطس 2018 مـ / موافق 6 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تفاصيل جديدة عن عملية القبض على داعشي القصيم ودور والده في الإطاحة به

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

كشف عدد من أقارب “الداعشي” الذي ألقي القبض عليه أمس الأربعاء في منطقة القصيم بعد مواجهة مع رجال الأمن عن الدور الكبير الذي قام به والده في مساعدة الجهات الأمنية.

وأوضحوا أنه منغلق تماماً على نفسه، وكان الاعتقاد السائد أنه ربما يكون مريضاً نفسياً ومكتئباً، ولم يكن يحضر مناسبات الأسرة أو الاجتماعات، كما لم يسبق له السفر، وهو غير متزوج، ويعيش وسط أجواء عائلية مستقرة.

وأوضحوا أن والده اتصل بالجهات الأمنية وأبلغهم بأن ابنه خرج من المنزل يحمل معه عدة أسـلحة وأنه يشك في نواياه، ما جعل الجهات الأمنية تتعقبه.

كما أن والده استمر، بحسب “العربية.نت”، في الاتصال به لتحديد موقعه وإبلاغ الشرطة، ما ساهم في تحييد خطره بعد إصابته والقبض عليه.

وأفاد أقارب المواطن بأن والده تلقى اتصالا هاتفياً من أمير منطقة القصيم يشكره فيه على حسه الأمني وعلى مساعدته لرجال الأمن.

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