أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»خالد بن سلمان: إيران تسعى لتحوّل “الحوثي” إلى “حزب الله” آخر.. والمملكة لن تسمح بذلك
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