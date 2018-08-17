17 أغسطس 2018 مـ / موافق 6 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خالد بن سلمان: إيران تسعى لتحوّل “الحوثي” إلى “حزب الله” آخر.. والمملكة لن تسمح بذلك

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

قال الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية إن إيران تسعى لأن تحول ميليشيات الحوثي إلى “حزب الله” آخر يتمركز في اليمن، مشدداً على أن المملكة لا يمكن أن تسمح للحوثي بذلك.

وأضاف أن إيران – في إطار مساعيها هذه – تمد الميليشيات الحوثية بمدريين ومقاتلين من تنظيم حزب الله الإرهابي؛ لنقل خبراتهم للحوثيين لتكوين عصابات طائفية تابعة لها تعمل على نشر الدمار والفوضى في المنطقة.

وأشار الأمير خالد بن سلمان إلى أن التحالف – من خلال عمليات للقوات الخاصة – تمكّن من العثور على أدلة وتسجيلات بالصوت والصورة تكشف العلاقة بين الميليشيات الحوثية وتنظيم حزب الله الإرهابي وتابعيتهما لإيران التي تُعد الراعي الأول للإرهاب في العالم.

ومن بين تلك التسجيلات مقاطع فيديو لمدربين من حزب الله يحثون الحوثيين على استخدام أساليب الخداع والتضليل في حربهم على الشعب اليمني، داعيا المجتمع الدولي إلى الانتباه لأساليب الخداع تلك وعدم غض الطرف عنها.

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