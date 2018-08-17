17 أغسطس 2018 مـ / موافق 6 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سبعين ألف عاطل أجنبي .. ماذا يفعلون؟

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

أظهرت الإحصائية الأخيرة للهيئة العامة للإحصاء نمواً في معدل بطالة الأجانب في المملكة والذي بلغ 28% في الربع الأول من 2018 بالمقارنة إلى الربع الأخير من 2017 . حيث بلغ عدد المتعطلون الأجانب 68,543 بنهاية الربع متزايداً عددهم بذلك نحو 15,333 عاطل. ونحن إذا جاز لنا هضم موضوع بطالة السعوديين بالرغم من مرارته، فكيف نهضم بطالة الأجانب. ولعل هذا يفتح لنا مشروع أسئلة مهمة: ماذا يفعل هؤلاء السبعين ألف الآن؟ وكيف يُسمح بوجودهم دون عمل؟ وكيف يعيشون هم وعائلاتهم إذا كان لهم عوائل؟ بل الأهم من كل ذلك ماهي مصادر دخلهم؟

قد يكون من الطبيعي من وجهة النظر الاقتصادية وجود هؤلاء الأجانب المتعطلون باعتبار أنهم جزء من البطالة كنسبة إلى السكان. ولكن من وجهة النظر التنظيمية والعمالية، كيف يبقى هذا الأجنبي إذا لم يكن يعمل؟ ولماذا يبقى؟ وتحت حماية من؟

إن وجود هؤلاء لا يمكن أن يخلو من تجاوزات نظامية وتستر ومشاكل أخرى يجني ضررها المجتمع والاقتصاد برمته. ونحن نتحدث عن أجنبي مقيم في بلد ولا يملك عمل، ومع ذلك هو بالفعل موجود ليس لفترة وجيزة، إنما منذ أشهر وربما سنوات. ومثل هؤلاء مضطرون للعيش لكي يوفروا قوت يومهم، وبالتالي لن يتوانوا عن اتخاذ أي وسيلة لتوفير لقمة العيش. والسؤال هو ماهي تلك الوسائل التي يتخذها هؤلاء المتعطلون لتوفير معاشهم؟

لعل المناظر التي نشاهدها عند إشارات المرور من باعة المياه المعبأة وشرائح الاتصالات وأدوات الزينة وعمالة غسيل السيارات التي تمتلئ في المواقف عند كل مجمع تجاري أو مركز تسوق، هي جزء بسيط من تلك الحشود المتعطلة عن العمل. ناهيك عن المختبئين في المنازل الذين يمارسون أعمال من قبيل بيع المخدرات وصناعتها وترويجها، وأعمال أخرى كثيرة ربما لا نعلم عنها.

والحقيقة أن وجود هؤلاء المتعطلون لا يتحمل مسؤوليته الجهات المعنية وحدها، فهي تبذل وتقدم الجهد والوقت والمال للكشف عنهم ومعاقبتهم ومن ثم ترحيلهم. لكن هناك أيضاً ما ساعد على بقائهم مثل تستر بني جلدتهم عليهم، وتستر المواطن الذي استقدمهم. وهناك اعترافات من بعض من جرى كشفهم، أنهم يقدمون المال لمستقدميهم للسكوت عنهم واطلاقهم للعمل الحر في الشوارع.

إنها مسؤولية اجتماعية أكثر مما هي مسؤولية جهات ووزارات. ونحن نخص بالقول المتسترين من أصحاب العمل والكفلاء، انكم بهذا العمل تساعدون على وجود الفوضى والمخالفات وزراعة البطالة، فإلى متى؟

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