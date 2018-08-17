صور | “موتورولا” تطلق نسخة طبق الأصل من جوال “آيفون إكس”

أنحاء – وكالات :-
تعرضت صانعة الجوالات الذكية “موتورولا” للانتقاد بعد كشفها عن نسخة طبق الأصل مع جهاز “آيفون إكس” ضمن أحدث إصداراتها هذا الأسبوع، والذي يبدأ سعره من 300 دولار بحسب “بي بي سي”.
وأصدرت شركات عديدة للجوالات نسخا قريبة التصميم من “آيفون إكس” الذي يتميز بحواف أقل حول الشاشة، لكن قال مراقبون إن جهاز “موتورولا بي 30” الجديد نسخ شكل جوال “آبل” بشكل مزعج وفاضح.
وكانت “موتورولا” لفترة طويلة أحد الكيانات الرائدة في صناعة الهواتف المحمولة، لكن مبيعاتها انخفضت مع ثورة الجوالات الذكية، وباعت أعمالها في هذا المجال إلى “جوجل” عام 2012، التي أعادت بيعها بعد ذلك لشركة الحواسيب الصينية “لينوفو” عام 2014.