فيديو | شاهد كيف يتم تسجيل حجّاج الداخل والتأكد من التصاريح

أنحاء – متابعات :-
أظهر مقطع فيديو توعوي بثته الهيئة العامة للإحصاء، خطوات التأكد من تصريح الحج والبيانات الإحصائية لحجاج الداخل، أثناء التوجه إلى مكة المكرمة.
ويقوم رجل الأمن في نقطة التفتيش بالاطلاع على تصريح الحج للحاج، وبعد التأكد من صحته والسماح له بالدخول، يقوم موظف هيئة الإحصاء بكتابة بعض البيانات الخاصة بالحاج.
ولم تتخط الإجراءات التي يقوم بها الموظفون لتسهيل دخول الحجاج سوى 49 ثانية، حيث يباشر تلك الإجراءات أكثر من 47.765 موظفا تابعين لـ 7 جهات مختصة بخدمات النقل والبريد والشحن والإمداد والنقل الجوي والبـري، والاتصالات.