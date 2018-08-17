فيديو لشخص مقيد بالسلاسل منذ 37 عاماً بجازان يستدعي تدخل “التنمية الاجتماعية”

أنحاء – متابعات :-
أظهر مقطع فيديو متداول شخصاً مقيداً بالسلاسل داخل غرفة معزولة في إحدى قرى الصهاليل بمحافظة هروب في جازان.
وقال متداولو الفيديو أن الشخص في الفيديو على هذه الحال منذ 37 عاماً، مطالبين الجهات المختصة التدخل والوقوف على وضعه، ومعرفة الشخص الذي قام بتقييده، وأسباب ذلك.
وقد تفاعل مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد القنفذي، مع الفيديو، ووجه فرق الوزارة بسرعة الوقوف على الحالة وتقصي الأمر ورفع تقرير مفصل بشأنها.
وكانت الصحف تداولت قبل عدة سنوات قضية الشخص المقيد بالسلاسل، حيث أوضح شقيقه حينها أنه مريض نفسياً، وتم التحفظ عليه لعدة أيام بمستشفى الصحة النفسية بالطائف، ومن ثم تم تسليمه لهم بعد صرف بعض العلاجات له.
وأبان أن شقيقه كان مصاباً بالصرع منذ الصغر، ولم يكن يواظب على تناول العلاج حتى قد تدهورت حالته النفسية، لافتاً إلى أنهم ليجدوا سبيلاً غير تقييده على هذا النحو، خاصة وأنه تسبب مرتين في إحراق منزلهم.