فيديو | مراحيض عامة في أشهر شوارع باريس تثير انتقادات السكان

أنحاء – متابعات :-
ثار جدل كبير في العاصمة الفرنسية باريس بعد قيام الجهات المسؤولة بنشر عدد من المراحيض العامة الصديقة للبيئة والمكشوفة تماماً للمارة، حيث اعترض كثيرون على تلك الخطوة، مطالبين بإزالتها.
ودافع صاحب تصميم ونشر المراحيض عن مشروعه بأن فكرته توفر حلاً صديقاً للبيئة وتكافح مشكلة التبول “المقزز” على الجدران والأماكن العامة، وتحتوي على فتحات، ويوجد بداخلها قش يتحول إلى سماد لتخصيب العشب في المتنزهات والحدائق، فهي مبولة “ذكية”، ويمكن استخدامها من قبل 200 شخص قبل استبدالها.
وكشفت صورٌ عن شكل المراحيض التي اكتست باللون الأحمر، ووزعت في أكثر شوارع باريس شهرة، بل ومنها ما يطل على الأماكن السياحية، وعلى القوارب المارة المكتظة بزوار باريس على نهر السين، وليس بعيدًا عن كاتدرائية نوتردام، أحد أبرز معالم فرنسا.