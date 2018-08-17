17 أغسطس 2018 مـ / موافق 6 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»مصرع طيار أثناء إخماد حرائق غابات في أستراليا
﻿

مصرع طيار أثناء إخماد حرائق غابات في أستراليا

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

قالت الشرطة إن قائد طائرة هليكوبتر لقي حتفه يوم الجمعة عندما تحطمت طائرته أثناء إخماد حرائق غابات اجتاحت معظم أنحاء جنوب شرق البلاد الذي يعاني من الجفاف.

ويستعر نحو 75 حريقا في أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز زاد الطقس الجاف شدتها مما دفع السلطات لإعلان حالة الجفاف في أنحاء الولاية الأسبوع الماضي.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على جثة الطيار بعد تحطم طائرته، التي كانت ترش المياه لإخماد ألسنة اللهب، بالقرب من أولادولا على بعد نحو 180 كيلومترا جنوبي سيدني في حوالي الثانية بعد الظهر (0400 بتوقيت جرينتش) لكنها لم تكشف عن هويته.

وقالت سلطات الإطفاء إن الحرائق غير الموسمية، التي تشيع في الصيف لكنها تندر في الشتاء الذي يحل الآن في أجزاء من استراليا، اشتعلت بسبب موجة الجفاف التي اجتاحت مساحات شاسعة من المراعي والأراضي الزراعية.

ويحاول المئات من رجال الإطفاء وعشرات الطائرات إخماد الحرائق التي دمرت حتى الآن منزلين على الأقل بالقرب من بلدة بيجا جنوبي أولادولا.

وشهدت نيو ساوث ويلز أسوأ موجة جفاف منذ عام 1965 خلال الفترة بين يناير كانون الثاني ويوليو تموز.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار الطقس الدافئ الجاف حتى نوفمبر تشرين الثاني.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.