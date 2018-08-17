أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»مصرع طيار أثناء إخماد حرائق غابات في أستراليا
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
غارات على الساحل الغربي لليمن.. والجيش اليمني...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن غارات عنيفة على تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي
-
ترامب: سنخنق تركيا من أجل القس برانسون...بتاريخ
أنحاء – وكالات :- ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن الولايات المتحدة “لن تدفع شيئا” لتركيا من
-
مصر على وشك وضع اللمسات الأخيرة لهدنة حماس وإ...بتاريخ
أنحاء – وكالات :- وصل وفد من الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة لإجراء مشاورات اليوم بشأن بنود الهدنة والمصالحة،
-
هبوط اضطراري لطائرة ألمانية في اليونان بعد إن...بتاريخ
أنحاء – متابعات : ــ هبطت طائرة تابعة لشركة “كوندور” الألمانية تقل 250 راكبًا في رحلة متوجهة إلى