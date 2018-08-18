18 أغسطس 2018 مـ / موافق 7 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أصيب بذبحة صدرية.. مجمع الملك عبدالله ينقذ حياة حاج سوداني بقسطرة قلبية عاجلة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – عبدالرحمن المحمادي :-

نجح فريق طبي متخصص في أمراض و جراحة القلب بمركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة في إنقاذ حياة حاج سوداني في العقد السادس من العمر تعرض لذبحة صدرية غير مستقرة، كادت أن تؤدي بحياته قبل أداء فريضة الحج .

و في التفاصيل فقد تم إسعاف الحاج و عمل له كافة الفحوصات الطبية اللازمة الأولية بمركز المراقبة الصحية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ، و أتضح من خلالها أنه يعاني من قصوراً في الشريان التاجي إضافة إلى أصابته مؤخراً بمرضي الضغط و السكر ، و على الفور تم نقل حالة الحاج بواسطة الإسعاف لمركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة .

و عند وصول الحالة للمجمع الطبي تم مباشرتها من قبل الفريق الطبي المختص في علاج أمراض و جراحة القلب و بعد إجراء الكشف الطبي للحالة تبين حاجته للتدخل السريع ، حيث نقل على الفور إلى غرفة عمليات القسطرة القلبية لإجراء عملية قسطرة عاجلة و تركيب دعامات للشريان ، تكللت – ولله الحمد – بالنجاح ، و بعدها نُقل المريض إلى قسم العناية القلبية للاطمئنان على حالته الصحية و التأكد من استقرارها و وضع الخطة العلاجية له .

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