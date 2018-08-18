18 أغسطس 2018 مـ / موافق 7 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الأحوال المدنية”: غرامة مالية عند فقدان بطاقة الهوية الوطنية للمرة الثانية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أوضحت وكالة الأحوال المدنية أنه في حال فقدان بطاقة الهوية الوطنية للمرة الثانية يعرض الشخص لفرض غرامة مالية.

ودعت الوكالة المواطنين في حال فقدان البطاقة للإبلاغ عن ذلك عبر نظام “أبشر”، وحجز موعد إلكتروني عن طريق خدمة طلب وثيقة بدل فاقد، وإحضار جميع المستندات المذكورة بتذكرة الموعد.

وكان الناطق الرسمي باسم الأحوال المدنية ذكر في وقت سابق أن تكرر حالات فقدان الهوية الوطنية باتت مشكلة تؤرق مكاتب الأحوال المدنية، وذلك بسبب التهاون في الحفاظ عليها.

وأبان أنه إذا فقدت أو تلفت بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للمرة الأولى وأبلغ حاملها عنها يستخرج له بدل فاقد مع أخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها، وإذا فقدت أو تلفت للمرة الثانية يستخرج له بدل فاقد بعد دفع غرامة 100 ريال، إذا فقدت للمرة الثالثة يدفع غرامة 300 ريال، وللمرة الرابعة يدفع 1000 ريال، وفي كل مرة تالية يدفع الغرامة نفسها.

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