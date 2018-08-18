18 أغسطس 2018 مـ / موافق 8 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الإحصاء”: 1.892.826 حاجًا من الداخل والخارج قدموا لمكة المكرمة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

منى – واس :-

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي حجاج الداخل والخارج القادمين لمكة المكرمة حتى الساعة 11:30 من مساء اليوم السبت 7 من شهر ذي الحجة 1439هـ بلغ ” 1.892.826 ” حاجًا .

وأفادت الهيئة في بيان لها أنه سيتم الإعلان النهائي عن إجمالي حجاج الداخل والخارج لحج هذا العام مساء يوم عرفة بإذن الله .

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