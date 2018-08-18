18 أغسطس 2018 مـ / موافق 7 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التجارة”: نظام الإفلاس يدخل حيز التنفيذ اليوم.. وبدء العمل به عقب إجازة العيد

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

صرح أمين عام لجنة الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار ماجد الرشيد أن نظام الإفلاس يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت 7 ذي الحجة.

وأشار إلى أن العمل بالنظام سيبدأ فعليًّا عقب إجازة عيد الأضحى، إذ إن الأجهزة الحكومية قد بدأت العطلة منذ الإثنين الماضي.

وكان مجلس الوزراء أقرَّ نظام الإفلاس في فبراير الماضي، ويهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.

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