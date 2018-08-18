أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“الداخلية” تستضيف 276 ضيفًا من أسر شهداء الواجب لأداء فريضة الحج
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
بيان من التحالف بشأن اعتراض وتدمير الصاروخ ال...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي
-
“النيابة”: استيلاء حملات الحج الوهمية على الأ...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- كشفت النيابة العامة في حسابها على “تويتر” عن إحدى الجرائم التي وصفتها بالكبيرة، والتي
-
نصف مليون رسالة واتصال لخدمة مستفيدي “سكني” خ...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- كشفت بيانات وزارة الإسكان عن إجراء القائمين على برنامج “سكني” أكثر من نصف مليون
-
النيابة العامة: السجن 10 سنوات وغرامة مليون ر...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- أوضحت النيابة العامة، اليوم الجمعة، عدم مشروعية استعمال القوة أو التهديد في حق رجال