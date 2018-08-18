18 أغسطس 2018 مـ / موافق 7 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الداخلية” تستضيف 276 ضيفًا من أسر شهداء الواجب لأداء فريضة الحج

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أعلنت وزارة الداخلية أنها تستضيف عددًا من أسر شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم فداء لأمن هذا الوطن، لأداء فريضة الحج هذا العام 1439هـ.

وأوضحت الوزارة أن عدد ضيوفها من ذوي شهداء الواجب يبلغ 276 ضيفًا، منهم 144 رجلاً و 132 امرأة، وأن العدد يشمل ذوي شهداء الواجب من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، حيث تمنح أسرة كل شهيد خمسة مقاعد في كل عام مخصصة لمن يرغب من والديه وزوجاته وأبنائه أو من تستدعي الحاجة استضافته كالمحارم أو مرافقي كبار السن.

يذكر أن الوزارة تنظم حملات سنوية لاستضافة شهداء الواجب لأداء فريضة الحج منذ 15 عامًا، حيث بلغت أعداد من استضافتهم الوزارة حتى حج هذا العام 1439هـ (3450) حاجًا.

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