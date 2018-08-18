18 أغسطس 2018 مـ / موافق 7 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الصحة” تجهّز 94 مركزاً صحياً بالمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

منى – واس :-

جهزت وزارة الصحة 94 مركزاً صحياً موزعة حسب النطاق الجغرافي في المشاعر المقدسة بمنى والجمرات وعرفات ومزدلفة، مما يمكن وصول ضيوف الرحمن لها بشكل سريع ومباشر ، حيث تحتوي على التجهيزات اللازمة من أدوية ومختبرات.

وتعد مراكز الرعاية الصحية الأولية من أهم النقاط الصحية في تقديم الخدمات العلاجية والوقائية لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة، وذلك لانتشارها الواسع ، حيث تقدم تلك المراكز العديد من الخدمات الصحية من عيادات عامة وخدمات عاجلة للمصابين من جروح والاجهاد الحراري ، والخدمات اللازمة لمرضى الامراض المزمنة ، التي يقوم على تقديمها كوادر صحية واداريه ذات كفاءة عالية تعمل على مدار الساعة وبشكل يومي دون انقطاع.

وأنهت اللجان الإشرافية الدورات التدريبية والتنشيطية للتأكيد على تطبيق احدث الممارسات العالمية في العديد من المجالات، التي تشمل مكافحة العدوى والاسعافات الأولية والتعامل مع الامراض السارية والمعدية وخطط الإخلاء والتعامل مع الكوارث في حال وقعها لاسمح الله.

ويشهد موسم حج هذا العام مشاركة العيادات المتنقلة التي تتمركز في مسار انتقال حجاج بيت الله الحرام .

على صعيد آخر يتلقى الحجاج عند منافذ دخولهم ومقرات بعثاتهم التثقيف الصحي الذي يتضمن عدة محاور أهمها : كيفية الوقاية من الاجهاد الحراري وضربات الشمس والأمراض التنفسية والجلدية بلغاتهم واللغة الصامتة ( الرسومات ).

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