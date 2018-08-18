18 أغسطس 2018 مـ / موافق 7 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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العمل: ضبط 14 وافداً مخالفاً لنظام الإقامة والعمل في حملات تفتيشية بمنطقة الرياض

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

ضبط فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض 14 وافداً مخالفات لنظام الإقامة والعمل، في زيارات تفتيشية على محلات الذهب والاتصالات ومحلات ذات أنشطة مختلفة.

كما أسرفت الزيارات التفتيشية عن تحرير 66 مخالفة وإنذار 55 منشأة، بعد رصد مخالفات توظيف عمالة وافدة في مهن مقصورة على السعوديين أو تشغيل الذكور في وظائف مقصورة على السعوديات.

وجاءت الحملة التي نفذتها الوزارة ضمن حملات تفتيشية مستمرة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ للتأكد من التزام المنشآت بقرارت الوزارة المنظمة لسوق العمل.

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