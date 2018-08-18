18 أغسطس 2018 مـ / موافق 8 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المملكة تقدم 2 مليون جيجا لـ 2 مليون حاج

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – ناصر الحسن :-

انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ببذل كل ما من شأنه التيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بكل طمأنينة وأمان وحرصهما – أيدهما الله – على تقديم مختلف الخدمات الجليلة لحجاج بيت الله الحرام والعمل على المزيد من تطويرها والارتقاء بها عاماً بعد عام؛ أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن مبادرتهما في تقديم هدية لضيوف الرحمن تتضمن (2 مليون جيجا لـ 2 مليون حاج) وذلك بالشراكة مع مجموعة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، وشركة فيرجن موبايل، وشركة اتحاد جوراء (ليبارا).

وتفصيلاً، فقد خُصصت هذه الهدية لمستخدمي باقات (سوا زيارة، الزوار، نور، الحج والعمرة، إيمان) المقدمة من شركات الاتصالات المتنقلة، حيث سيتمكن مستخدمي هذه الباقات من استخدام (1جيجا لكل مستخدم) لمدة (48) ساعة. وتهدف هذه المبادرة إلى التيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن في التواصل مع ذويهم، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الرقمية المتاحة في مبادرة (حج ذكي) لتحسين تجربتهم، والارتقاء بخدمات الاتصالات المقدمة لضيوف الرحمن.

يأتي ذلك امتداداً لجهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وجميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة لتقديم أفضل خدمات الاتصالات لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

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