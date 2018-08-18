17 أغسطس 2018 مـ / موافق 7 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“النيابة”: استيلاء حملات الحج الوهمية على الأموال جريمة كبيرة موجبة للتوقيف
﻿

“النيابة”: استيلاء حملات الحج الوهمية على الأموال جريمة كبيرة موجبة للتوقيف

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

كشفت النيابة العامة في حسابها على “تويتر” عن إحدى الجرائم التي وصفتها بالكبيرة، والتي توجب توقيف مرتكبها، وهي جرائم الاحتيال المالي.

وأوضحت أن جرائم الاستيلاء على مال الغير بطرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بمشروع كاذب كحملات الحج الوهمية، تُعد من قضايا الاحتيال المالي المدرجة ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأضافت أن ذلك يأتي وفقا للفقرة 8 من القرار الوزاري الصادر في 25 جمادى الآخرة 1435هـ المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.