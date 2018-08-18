17 أغسطس 2018 مـ / موافق 7 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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النيابة العامة: السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال لمن يبتزّ رجال الأمن

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أوضحت النيابة العامة، اليوم الجمعة، عدم مشروعية استعمال القوة أو التهديد في حق رجال الأمن لثنيهم عن عملهم أو لإجبارهم على أداء عمل غير مشروع.

وشدّدت النيابة العامة على أن تلك الممارسات تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتقتضي عقوبتها السجن مدة تصل 10 سنوات وبغرامة تصل مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

جاء ذلك بعد توقيف شرطة منطقة مكة المكرمة قائد سيارة وأسرته لتوثيقهم مقطع فيديو يتهم خلاله رجل المرور باتهامات باطلة، لثنيه عن تسجيل المخالفة، عند تقاطع جسر المنصور بالعاصمة المقدسة.

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