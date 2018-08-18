شاهد.. تنظيف صحن المطاف بسرعة وانسيابية رغم اكتمال طاقته الاستيعابية

أنحاء – متابعات :-
أظهرت لقطات مصورة بثتها الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، عملية تنظيف صحن المطاف لموسم الحج الجاري، حيث تتم أعمال النظافة بكل انسيابية رغم الكثافة العددية، خصوصًا مع عمل الصحن بكامل طاقته الاستيعابية.
وتتألّف عملية تنظيف صحن المطاف عادةً من عدة مراحل، تبدأ بتنظيف “حجر إسماعيل”، حيث يقوم عمال النظافة بزيهم الأخضر المعروف برش المياه بحرص داخل الحجر وغسله وتعقيمه باستخدام الماسحات اليدوية ثم الأوتوماتيكية.
وتأتي بعد ذلك مرحلة غسل وتطهير وتعقيم الكعبة المشرفة والحجر الأسود، وذلك من خلال رشها ومسحها من قبل مشرفي وعمال النظافة، ثم تطييب الركن اليماني، إلى أن ينتهي الأمر بتنظيف صحن المطاف أثناء عملية الطواف دون تعطيل أو عرقلة مساعي ضيوف الرحمن.