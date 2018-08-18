18 أغسطس 2018 مـ / موافق 7 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة الرياض تطيح بتشكيلين عصابيين تورطا في أكثر من 50 جريمة سرقة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

تمكنت الأجهزة الأمنية بالرياض، من الإطاحة بتشكيلين عصابيين تورطا في أكثر من 50 جريمة سرقة وسطو على مواقع وأعمال الشركات والمباني قيد الإنشاء وعلى المحلات التجارية والمستودعات.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من سبعة أشخاص (خمسة من الجنسية الهندية وبنجلاديشيان)، وتترواح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الأدلة على امتهانهم سرقة الكابلات النحاسية والأدوات الكهربائية من مواقع أعمال الشركات والمباني قيد الإنشاء.

ولفت إلى أن المتهمين أقروا في التحقيقات الأولية بارتكابهم (٢٦) جريمة سرقة، وتجاوزت قيمة المواد المسروقة مليون ريال.

كما نجحت الأجهزة الأمنية أيضًا في القبض على تشكيل عصابي آخر مكون من ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بارتكاب (٢٩) جريمة سطو على عدد من المحلات التجارية والمستودعات، وعثر بحوزتهم على (٣٦) حبة من مادة الكبتاجون المخدرة.

وأكد المتحدت الإعلامي أنه تم إيقاف المتهمين وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة لاتخاذ اللازم حسب الاختصاص.

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