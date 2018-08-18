18 أغسطس 2018 مـ / موافق 8 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“قوت يومك”

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

يُعتبر الشباب جزء أساسي في سير عجلة التنمية لأي بلد ، ومتى ما أعطي الثقة والدخل الجيد كان له دور كبير في الإسهام في نجاح البلد ويعطي انطباعاً امام الملأ انه أهلاً للثقة ولكن متى ماتوفرت المزايا الجيدة لعيشة كريمة بعيداً عن الدخول في متاهات التشرد وعدم الاستقرار الوظيفي .

اليوم وفي مقالي هذا اتحدث عن المسؤول عن قضية الشباب السعودي في القطاع الخاص سواء من وزارة العمل مروراً بالشركات والمؤسسات ومروراً بأهل النقاش مجلس الشورى وغيرهم من أصحاب التأثير والتغيير .

عندما تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى التوطين فعليها أن تنظر بعين الاعتبار مامدى الاستقرار المستقبلي الذي سيطرأ على الشباب والشابات وماهي المدة التي سيكون فيها فرداً في هذه المؤسسة أو المنظومة .

انا هنا أناقش جزء من المشكلة والذي يشكل عائق كبير امام شبابنا وشابتنا في خارطة المملكة وهي الدخل المادي الذي يتمثل بالرواتب الضئيلة التي أعتقد وأستطيع القول عنها أنها قوت يومك ، عندما تتجه إلى إحدى الشركات وبشهادة عليا ويقدم لك مرتب لايتجاوز الأربعة الاف ريال ، هنا يقع النفور من القطاع الخاص ليس عزوفاً عن العمل فحسب بل شعوراً أن هذا الدخل لايغطي ٣٠٪؜ من الاحتياجات الاساسية ، لو فرضنا مثلاً ان هذا الشاب يستأجر سكن بأقل تقدير بقيمة ١٠٠٠ ريال ويسدد فواتير متعددة من كهرباء ونت وغيرها بمبالغ حدود ٥٠٠ ريال و ربما هناك اقساط ١٠٠٠ ريال ، هل تريد منه ان يكون مستقبله بـ١٥٠٠ ريال واعتقد انها تذهب في أمور المعيشة جميعها ، من المسؤول عن هذه المشكلة فالقطاع الخاص الذي لايوفر جزء من الاستقرار الوظيفي،  يجعلك في حياة مليئة بالتخبطات وبدون حلول مستقبلية واضحة .

الحلول تكمن في رفع معدل المعيشة للموظف السعودي من خلال إجبار الشركات برفع سقف الرواتب على حسب المؤهل حتى يكون هناك توافق وعمل من الجانبين سواء من الشاب إلى تطوير ذاته علمياً حتى يصل إلى سقف الطموح التي تريده الشركات ويوازي الموظف الحكومي، وأيضاً من الشركات حتى يكون لها نظام واضح لاتستطيع الخروج عنه ،

لو افترضنا أن يكون راتب الجامعي لايقل عن ٦٥٠٠ إلى ٧٠٠٠ ويزيد على عدد سنوات خبرته ، وخريجي الدبلومات مثلاً ٥٠٠٠ ريال وخريجي الثانوية مثلاً ٤٠٠٠ ريال ، وتجبر كل شركة بأعداد لكل المؤهلات وبمسميات وظيفية على حسب المؤهل ، هنا نستطيع حل جزء بسيط من المشكلة العائقة التي يعاني منها الشباب في الاستقرار الوظيفي .

الحل لايتحقق إلا بوقفة صادقة من وزير العمل و وازارته التي يستند إليها كل شاب ويأمل الخير لحلول جذرية سريعة تمكن الشاب من حياة كريمة وأن يكون جزء مساهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ ، ننتظر الحلول من معاليكم .

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