18 أغسطس 2018 مـ / موافق 7 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“كبار العلماء” توضح حكم دخول المشاعر بنية الحج بدون إحرام “تحايلاً”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أكدت هيئة كبار العلماء من خلال فتوى للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، أن مَن يفتي بجواز دخول غير المصرّح له إلى المشاعر المقدسة بثيابه قاصداً الحج، ومن ثم يفدي، فإنه يتخذ آيات الله هزواً.

وقالت الهيئة في تغريدة نشرتها على حسابها بموقع “تويتر”: “من يفتي من ليس معه تصريح بأن يتجاوز التفتيش بثيابه إلى المشاعر ومن ثم يفدي؛ هذا من اتخاذ آيات الله هزواً، وغلط عظيم”.

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