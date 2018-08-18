18 أغسطس 2018 مـ / موافق 7 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مبتعثان سعوديان ينقذان صينيتين من السرقة في ليفربول

بتاريخ مبتعثون | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أكد مبتعثان سعوديان مجددًا شهامة وشجاعة المجتمع السعودي، حين استجابا لاستغاثة زميلتهما الصينية التي تعرضت شقتها للسرقة في مدينة ليفربول الإنجليزية، ونجحا في القبض على اللص وإعادة المسروقات.

وقال المبتعث فلاح المسعري إن الواقعة حدثت الأحد الماضي، حين كان عائدًا رفقة صديقه خالد الغويري إلى ليفربول قادمًا من لندن عند الساعة الثانية فجرًا، وتلقى اتصالًا من زميلته الصينية بالجامعة، التي كانت تبكي بشدة وتستغيث به لإنقاذها من اللص الذي يقوم بسرقة شقتها.

وأضاف أنه طمأنها وحاول تهدئتها، وتوجه وصديقه على الفور إلى الشقة، وحين وصلا إذا باللص يحاول الهرب، فقاما بالتضييق عليه والإمساك به وإعادة المسروقات ولم يصابا بأي أذى، ومن ثم اتصلا بالشرطة التي وصلت فورًا واتخذت الإجراءات النظامية المتبعة.

وأشار إلى أن شرطة ليفربول والأمن الخاص بالعمارة وجَّها لهما الشكر على الموقف البطولي الذي قاما به.

يذكر أن المبتعثَيْن في جامعة هارتفورد بولاية كونيتيكت الأمريكية ذيب وجاسر اليامي توفيا قبل أسابيع قليلة بعد قيامهما بعمل بطولي أنقذا خلاله طفلين من الغرق.

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