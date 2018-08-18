18 أغسطس 2018 مـ / موافق 7 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: المملكة تدرس طلبات شركات محلية ودولية لتصنيع أجزاء السيارات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

ذكرت مصادر أن المملكة تدرس طلبات لشركات محلية ودولية لتصنيع أجزاء السيارات، وذلك بعد إعلان تأسيس مدينة لصناعة السيارات بالمنطقة الشرقية.

وذكرت المصادر -وفقًا لـ”الاقتصادية”- أن الشركات أبدت رغبتها في الدخول إلى صناعة أجزاء السيارات في السوق السعودية لوجود مزايا نسبية لهذه الصناعة من توفر مواد وحوافز للمستثمرين، مبينة أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الطلبات حال وصولها إلى مراحل متقدمة.

وكانت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية قالت مؤخرًا، إن المملكة تعمل حاليًا على تطوير مدينة لصناعة السيارات، وتوفير العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع.

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