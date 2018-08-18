موقع عالمي يشيد بـ20 سعودية حققن نجاحات في مجالات عدة

اختار موقع “about her” العالمي، نحو 20 شابة سعودية تحت سن الثلاثين، حققن جميعا إنجازات علمية ومهنية بارزة رغم حداثة أعمارهن. جاء اختيار قائمة الشابات من قبل لجنة مستقلة أشرفت على الأسماء، تضمنت نخبة من الشخصيات النسائية السعودية البارزة من بينهن سارة العايد وسفانة دحلان وملاك الثقفي ونادية باعشن. ووقع الاختيار على الشابات انطلاقاً من عنوان الرؤية عن “قائمة 20 / 30″، وتعني عشرين مبدعة تحت سن الثلاثين، بعد تفوقهن في مختلف المجالات الثقافية والفنية والرياضية وريادة الأعمال والتكنولوجيا والاختراعات، وحققت بعضهن شهرة عالمية وشاركن في محافل دولية رفعن فيها اسم المملكة عاليا. وشهدت القائمة التي نشرها الموقع تواجد كل من: رائدة الأعمال لجين العبيد، وأماني الشعلان صاحبة مبادرة خير، والدكتورة وعازفة البيانو نادية دندشي، وشهد ناقرو وهي مدربة في تطوير الأداء، وسارة داود خميس مصممة غرافيكية، ونرمين إكرامي عضو مؤسس لأول مكتبة متنقلة في العالم، وتالة فهد أبوالنجا مخترعة، وإيمان عبدالشكور رائدة أعمال، وروان البتيري محللة مالية، ووعد الدوسري المتخصصة في فن القيادة. وضمت أيضا سماح هاشم كامل وهي فنانة تشكيلية، وفرح عارف المتخصصة في مجال الأنيميشن، ودانا عبدالوهاب الخالدي، وخلود العباسي، وكادي الضويحي، ومها السعدون، وهنادي القحطاني، وجميعهن مخترعات، ورزان العقيل مبتعثة ناشطة ومتحدثة في مؤتمرات عالمية، وشهد العزاز مهندسة معمارية، وأسيل الحمد بطلة راليات.