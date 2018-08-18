17 أغسطس 2018 مـ / موافق 7 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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نادي الاتحاد يعلن مشاركة جوناس في السوبر.. واتحاد القدم يوضح موقفه

بتاريخ رياضة | الكاتب :

أنحاء – محمد المغيري :-

بعد شكوك حول مشاركة محترف الاتحاد البزازيلي جوناس، أعلن نادي الاتحاد في بيان عن أحقية مشاركة لاعبه في مباراة السوبر، وذلك بعد تشكيل لجنة من الإدارة القانونية في النادي أثمرت جهودها بمشاركة اللاعب.

وفي ذات السياق أوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان صحفي عن أهلية مشاركة جوناس في مباراة السوبر، حيث جاء في البيان:

يوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أن لاعب نادي الاتحاد البرازيلي جوناس جوميز دي سوزا بات مؤهلاً للمشاركة في مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة والتي ستجمع فريقه مع نظيره الهلال.

ويؤكد الاتحاد السعودي بأن قراره بأهلية اللاعب للمشاركة في المباراة جاء على إثر تسلمه خطاباً من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يوم الجمعة 17 أغسطس 2018 يفيد بزوال أثر العقوبة المقررة عليه سابقاً بالإيقاف لمباراة واحدة، وذلك بناءً على قرار من المحكمة الرياضية العليا في البرازيل والتي قامت باستبدال العقوبة المنطوق بها ضد اللاعب بمبلغ مادي، حيث قام اللاعب بسداد المبلغ المستوجب عليه، الأمر الذي يزول معه أثر العقوبة المقررة عليه بحسب ما ورد نصاً من الاتحاد البرازيلي، والذي طلب وفق ذلك بعدم اعتماد خطابه السابق بتاريخ 2 أغسطس 2018، والذي أخطر فيه الاتحاد السعودي بوجود عقوبة إيقاف على اللاعب غير منفذة، وبذلك تكون عقوبة اللاعب السابقة ليست ذات أثر قانوني.

ويفيد الاتحاد السعودي بأنه قد تواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم مخطراً إياه بمستجدات الموضوع وفق قرار الاتحاد البرازيلي الأخير بشأن اللاعب، فأفاد بقانونية مشاركته في المباراة بزوال أثر العقوبة السابقة، علماً بأن الاتحاد البرازيلي قد قام بتحديث نظام الانتقالات الدولي TMS يوم الجمعة 17 أغسطس 2018، بما يفيد عدم وجود أي عقوبة معلقة تلزم التنفيذ.

ويشدد الاتحاد السعودي على التزامه بتطبيق لائحة الاتحاد الدولي التي تحكم نظام انتقالات اللاعبين RSTP، وتحديدا المادة رقم 12 المتعلقة بتنفيذ أية عقوبات “إن وجدت” مرحلة من اتحاد محلي آخر، وهو ما لم يعد منطبقاً على حالة اللاعب جوناس جوميز دي سوزا.

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