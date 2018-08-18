17 أغسطس 2018 مـ / موافق 7 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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نصف مليون رسالة واتصال لخدمة مستفيدي “سكني” خلال عام

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

كشفت بيانات وزارة الإسكان عن إجراء القائمين على برنامج “سكني” أكثر من نصف مليون اتصال هاتفي ورسالة نصية للمستفيدين من البرنامج خلال عام، وذلك بهدف اطلاعهم على الخيارات السكنية التي توفرها الوزارة، إضافة إلى دعوتهم لزيارة المشاريع التي أطلقتها في مختلف مناطق المملكة، فيما بلغ عدد زوار الموقع الإلكتروني لـ”سكني” نحو 2.6 مليون زائر.

وأظهرت بيانات برنامج “سكني” أنه تم إجراء 184.706 اتصالاً هاتفياً للمستفيدين المسجلين على قوائم الوزارة، فيما بلغ عدد الرسائل النصية التي تم ارسالها 315.628 رسالة نصية، تشمل التعريف بالخدمات التي تقدمها الوزارة، والخيارات التي تقدمها للمستفيدين، إضافة إلى تعريفهم بالمشاريع التي تطرحها الوزارة والبالغ عددها 46 مشروعاً تحت الانشاء، و20 للوحدات السكنية الجاهزة.

وأكّدت الوزارة أن عملية التواصل مع المستفيدين تهدف إلى تعريفهم بما يوفره برنامج سكني، واطلاعهم على المستجدات وتتم بشكل مستمر ضمن جهود القائمين على البرنامج في تقديم الخيارات السكنية والتمويلية المناسبة للمستفيدين، مبيّنة أن جميع قنوات التواصل متاحة للمستفيدين من خلال الرسائل النصية والاتصال المباشر، أو الرد على استفساراتهم من خلال حساب “العناية بالمستفيدين” في تويتر، أو تلقي المكالمات الهاتفية على الرقم المجاني للوزارة.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت مطلع العام الماضي 2017 عن إطلاق برنامج “سكني” وتم خلال المرحلة الأولى تخصيص 282 ألف خياراً سكنياً وتمويلياً، وفي مطلع العام الجاري أعلنت عن مستهدف المرحلة الثانية من البرنامج بتخصيص 300 ألف خيار سكني وتمويلي، وشهد الأربعاء الماضي الإعلان عن الدفعة الثامنة من البرنامج بتخصيص أكثر من 28 ألف خياراً سكنياً وتمويلياً تتوزع في مختلف مناطق المملكة، ليبلغ إجمالي ما تم تخصيصه خلال عام 2018 أكثر من 182 ألف تتوزع بين الوحدات السكنية تحت الإنشاء، والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة بما يحقق نحو 60 في المئة من مستهدف البرنامج خلال العام 2018، تتوزع على 66400 قرض عقاري مدعوم، 52011 أرضاً سكنية مجانية، 2584 وحدة سكنية جاهزة، 61406 وحدات سكنية تحت الإنشاء.

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