وزير الداخلية يوجه بمكافأة رجال الأمن الذين تعاملوا مع مخالفي مقطع “دق على عمتك”

أنحاء – متابعات :-
وجه وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمكافأة رجال المرور الذين تعاملوا مع المخالفين في فيديو متداول اشتهر باسم “دق على عمتك”، ظهر فيه مخالفون يتلفظون على رجال الأمن ويهددونهم.
وأثنى وزير الداخلية على تصرف رجال المرور مع الموقف وانضباطهم في التعامل مع المخالفين، حيث كرم مدير عام المرور في المملكة اللواء محمد البسامي رجالَ المرور الثلاثة في مكتبه اليوم (السبت).
وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة أعلنت توقيف قائد مركبة وزوجته وابنته بعد ارتكابه مخالفة مرورية، وقيام زوجته وابنته بتصوير مقطع فيديو يتهم خلاله رجل المرور باتهامات باطلة لثنيه عن تسجيل المخالفة.