أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان عن عمر يناهز 80 عامًا
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