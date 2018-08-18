18 أغسطس 2018 مـ / موافق 7 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان عن عمر يناهز 80 عامًا

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

أعلنت مؤسسة كوفي عنان يوم السبت وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة عن عمر يناهز 80 عامًا.

وقال مصدران مقربان من عنان إنه توفي في مستشفى في بيرن بسويسرا في الساعات الأولى من صباح اليوم (السبت).

ولد كوفي عنان في مدينة كوماسي بغانا عام 1938، وله باع طويل في العمل الدبلوماسي على مدار مسيرة حياته، وحاز جائزة نوبل للسلام.

ويعد عنان الأمين العام السابع للأمم المتحدة، إذ جاء في منصبه خلفًا لسلفه المصري الدكتور بطرس غالي، إذ ترأس الهيئة الدولية من عام 1997 إلى 2006.

كما عين عنان كموفد خاص للأمم المتحدة والجامعة العربية في سوريا في فبراير 2012، لإيجاد حل للصراع المسلح بالبلاد.

وعرف عن عنان معارضته لغزو العراق عام 2003، إلى جانب معارضته للبرنامج النووي الإيراني.

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