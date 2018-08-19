19 أغسطس 2018 مـ / موافق 8 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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آل الشيخ: الجمهور سيتابع الموسم الكروي مجاناً

بتاريخ رياضة | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أن الجمهور سيتابع الدوري والموسم بأكمله مجاناً ودون تأخير.

وقال آل الشيخ عقب انتهاء مباراة الهلال والاتحاد بكأس السوبر: “موعودون بموسم رياضي كروي مختلف هذا العام في ظل الدعم الكبير واللا محدود الذي يجده قطاع الرياضة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد”.

وأضاف أن الدعم الكبير لقطاع الرياضة نتج منه إنهاء ملف ديون الأندية، إضافة لتوقيع أضخم عقد نقل تلفزيوني للمنافسات المحلية.

وعبّر آل الشيخ عن سعادته بالمستوى الكبير الذي خرجت به مباراة السوبر السعودي، مشيراً إلى أن المباراة ظهرت بصورة تنبئ بموسم قوي ومختلف خصوصاً بعد التعاقدات التي أجرتها الأندية في الفترة الماضية مع مدربين عالميين مميزين، ومع لاعبين محترفين على طراز عالٍ.

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