أين تذهب في العيد؟.. أبرز الفعاليات في مختلف مدن السعودية

أنحاء – متابعات : ــ
تشهد عدد من مدن المملكة تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المتنوعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، يقدمها نخبة من الفنانين والكوميديين.
يلا سولت: فعالية عائلية تقام في الرياض بارك في الفترة من 21 أغسطس إلى 2 سبتمبر، وتشمل العديد من الأنشطة مثل ألعاب الشطرنج التفاعلية، والعروض السينمائية، وستاند أب كوميدي، ومهرجان الألوان، والحكواتي، وكرنفال سولت الترفيهي، وفنون الشارع الغربي التفاعلية. الدخول مجاناً، للأفراد من الساعة 4-7 مساء، وللعائلات من 7 مساء إلى الواحدة صباحاً.
تألق كالألماس: فعالية ترفيهية موسيقية من نوع مختلف مخصصة لجميع أفراد الأسرة، تقام بجوار منتجع أبحر الجنوبية بجدة، في الفترة من 9 – 24 أغسطس، من الساعة السابعة مساء وحتى الواحدة صباحاً.
جزيرة الألوان: تتضمن عروض السيرك البهلوانية، وهي فعالية مخصصة للعائلات والأطفال تعتمد على الألوان والموسيقى بطابع كرتوني. تقام بملاهي “جنغل لاند” بقرية مرسال بجدة، خلال الفترة من 16 أغسطس وحتى 1 سبتمبر، من الساعة 4:30 عصراً وحتى الواحدة صباحاً.
بيت الكوميديا: ليلة ستاند أب كوميدي والديوانية، مخصصة للرجال والنساء، يطرح خلالها عدد من الكوميديين النكات، وتشهد مناقشة الموضوعات بطريقة كوميدية ساخرة يصاحبها تفاعل مباشر من الجمهور. تقام العروض ببيت الثقافة والفنون بالدمام أيام 21، 22، 23 أغسطس من الساعة 8 مساء وحتى 10 مساء.
كرنفال تكوين: فعاليات ترفيهية تضم العديد من العروض لجميع أفراد العائلة في أجواء من المرح والترفيه، تقام في منتزه “ستار لاند” بحائل، في الفترة من 1-31 أغسطس، من الساعة الرابعة عصراً وحتى 12:30 صباحاً.
مهرجان الفل والنباتات العطرية: هو الأول من نوعه يحاكي تراث منطقة جازان بإدراج نبتة الفل والنباتات العطرية الأخرى في برامج توعوية متنوعة، ويشمل العديد من البرامج التراثية والترفيهية، والمسابقات الهدايا والجوائز، وهو مخصص للجميع. ويقام المهرجان في الكورنيش الجنوبي بجازان، خلال الفترة من 21 أغسطس إلى 2 سبتمبر، من الساعة الخامسة مساء، وحتى الواحدة صباحاً، الدخول للكبار مقابل 10 ريالات، والصغار 5 ريالات.
مهرجان صيف بدر الجنوب: يشمل فعاليات سجادة الزهور، والوفاء لجنود الوطن، والإبداع الفني، ونجران الحضارة، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الترفيهية والمسابقات. يقام بمنتزه العشة بنجران خلال الفترة من 21- 26 أغسطس، من الساعة الرابعة عصراً وحتى 11 ليلاً، برسم دخول 3 ريالات.
كرنفال كنان الترفيهي: يتضمن العديد من الألعاب لجميع الأعمار مثل لعبة صيد البط، ورمي الحلقات، وتصويب الكرة في الدائرة، والمسابقات والترفيه لكافة أفراد العائلة. ويقام بـ”العالية مول” في المدينة المنورة، خلال الفترة من 22-25 أغسطس من الساعة 08:30 م وحتى 11:30 مساء، والدخول مجاناً، والعمر الأدنى للدخول 5 سنوات.