أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“إمارة مكة” تعلن القبض على المعتدية على “طبيبة مستشفى الملك عبدالعزيز”.. وتكشف عن سوابقها
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