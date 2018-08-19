19 أغسطس 2018 مـ / موافق 8 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“إمارة مكة” تعلن القبض على المعتدية على “طبيبة مستشفى الملك عبدالعزيز”.. وتكشف عن سوابقها

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن قرار النيابة العامة الصادر مساء أمس (السبت) بالقبض على المرأة التي ضربت طبيبة طوارئ في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة.

وأفادت أن المتهمة مواطنة سعودية واعتدت على الطبيبة أثناء تأديتها لعملها وسددت لها لكمات على وجهها وقطعت شعرها، ثم اعترفت بعد ذلك بما أقدمت عليه عبر حسابها على “تويتر”.

وأوضحت الإمارة أن شرطة محافظة جدة تمكنت مساء اليوم من القبض على المتهمة وإيداعها السجن حتى يتم عرضها على النيابة العامة للتحقيق معها.

وأضافت الإمارة أن المواطنة نفسها كانت قد أحيلت للنيابة العامة قبل نحو 6 اشهر لعرضها صورا مخلة ومجاهرتها بالمعصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشرها لصور بعض الرتب العسكرية، بعد رصد شرطة جدة لبعض ممارساتها وانتحالها لصفة طبيبة.

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