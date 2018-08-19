“التعليم” تبدأ تنفيذ 5 حقائب تربوية لتعزيز النمو المهني للمعلمين والمعلمات عقب العيد

أنحاء – متابعات : ــ
تبدأ وزارة التعليم بعد إجازة العيد مباشرة في تنفيذ برنامج التطوير المهني للمعلمين والمعلمات في جميع الإدارات التعليمية، بهدف تعزيز النمو المهني لديهم، وتهيئة المعلمين الجدد وضمان جاهزيتهم للعام الدراسي الجديد.
وقال المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي محمد المقبل إن البرنامج يتم تنفيذه خلال أسبوع عودة المعلمين بتوجيه من نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، لوضع الخطط التعليمية وتوزيع المهمات.
وأوضح المقبل أن البرنامج يشتمل على عدد من الحقائب التربوية في مجالات إدارة الصف، وخصائص النمو، وإستراتيجيات التدريس كالتعلم النشط، والتعلم التعاوني، والتعلم بالاستقصاء.
ويتيح برنامج التطوير المهني الفرصة لتفعيل بعض الأفكار المقترحة، والمبادرات المقدمة من قبل التربويين، ومراكز التطوير المهني المدرسية.