19 أغسطس 2018 مـ / موافق 9 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الخدمة المدنية” تدعو المسجلين في “جدارة” و”ساعد” لتحديث بياناتهم قبل هذا التاريخ

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

دعت وزارة الخدمة المدنية جميع المسجلين في منظومة التوظيف الإلكتروني التي تحوي نظامي “جدارة” و”ساعد” إلى تحديث بياناتهم.

وقالت الوزارة في توضيح لها اليوم (الأحد) إن على المسجلين تحديث البيانات قبل نهاية يوم السبت 28 ذي الحجة من العام الجاري.

وبرّرت الوزارة طلبها بأنه لضمان دقة المعلومات واكتمال ملفات المتقدمين للمفاضلات الوظيفية القادمة.

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